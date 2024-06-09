İlk olarak oturumun açık olup olmayacağı oylanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirmesi" gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Olağanüstü birleşim, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 60'ıncı maddesi ikinci fıkrası uyarınca Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekillerinin istemi üzerine yapılacak.

Genel Kurul’un açılışının ardından Başbakanlık'tan oturumun kapalı olması istemiyle gönderilen önerge oylanacak. Önergenin kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın Meclis Genel Kurulu'nu Kıbrıs konusunda bilgilendireceği toplantı, kapalı yapılacak.

Pazartesi günleri yasama, salı günleri de denetim işleviyle toplanan Meclis Genel Kurulu, bu ay sonu yasama yılını tamamlayarak 1 Temmuz'dan itibaren tatile girecek.