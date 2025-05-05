Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni binasında ilk toplantısını yapıyor.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan genel kurul öncesi, Meclis binası açılışı nedeniyle kokteyl düzenlendi.

Genel kurulda, “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş–Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” ele alınacak.

Genel kurulda ayrıca “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.

-Yeni Meclis binası

Yaklaşık üç yıllık bir inşa sürecinin ardından tamamlanan Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi toplam 20 bin 10 metrekarelik alana sahip. Cumhuriyet Meclisi Binası bünyesinde ise Başkanlık ve Başbakanlık makamları, 157 kişilik Genel Kurul Salonu, 52 milletvekili makamı, bakanlar toplantı salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemekhane, 16 toplantı odası ve kütüphane bulunuyor.