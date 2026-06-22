Kamalı Haber

Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan J.C. mahkemeye çıkarıldı.

Ürünü Ödemeden Marketten Çıkardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Doğucan Akdeniz olguları aktardı. Polis, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 13:50 raddelerinde Slovakya uyruklu ve KKTC'de turist olarak bulunan J.C.'nin Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinde 1.050 TL değerinde 1 adet VGR Marka tıraş makinesini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Kamera Görüntüleriyle Tespit Edildi

Polis, olayın bilgisine 27 Ocak 2026 tarihinde geldiğini, mesele ile ilgili olarak temin edilen kamera görüntülerinde zanlının Erülkü Süpermarket araç park yerinden kiralık araç ile kaçtığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının 26 Ocak 2026 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirtti.

Ülkeye Giriş Yaparken Yakalandı

Polis, zanlı hakkında tutuklama kararı alındığını ve aranan şahıs ilan edildiğini aktardı. Polis, zanlının 21 Haziran 2026 tarihinde Lokmacı Kara kapısından ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Savcılık Tutuklu Yargı Talep Etti

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının yasal statüsünün dikkate alınarak 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede Üzgün Olduğunu Söyledi

Mahkemede söz alan zanlı ise üzgün olduğunu söyledi.

10 Gün Cezaevine Gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.