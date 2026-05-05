Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarının ardından tamamlandı. Bir sonraki birleşim 11 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumunda, Teknecik Elektrik Santrali, yabancılara mal satışı, ekonomik sorunlar, Kıbrıs sorunu ve yurt dışında yaşayan gençlerin yaptığı anketin sonuçları konuşuldu.

-Solyalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Öngörüsüz Yönetimin Zararları: Teknecik’te Sigorta Eksikliği ve Yabancıların Mal Alımında YGK Usulü” konusunda güncel konuşma yaptı.

Solyalı, yabancıların uzun vadeli mal satın alınması ya da kiralanması ve geçen ay Teknecik Elektrik Santrali’nde patlayan makineler hakkında konuşacağını söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’nde geçen ay patlayan makinelerle ilgili bir değerlendirme raporunun gündeme geldiğini söyleyen Solyalı, santralde yaşanan gelişmeleri ve oradaki çalışma koşullarını anlamak için santrale gittiklerini belirtti.

Santralin bir çalışma alanı olamayacağını ve çalışma koşullarının “insanlık dışı” olduğunu savunan Solyalı, patlayan makinelerin bu yıl neden patlamaya ya da kırılmaya karşı sigortalanmadığını sordu.

Kendisinin sigorta şartnamesine ulaşamadığını da belirten Solyalı, sigorta şartnamesi varsa, bu şartnameyi bir milletvekili olarak değil, bir vatandaş olarak da merak ettiğini söyledi.

Santraldeki jeneratörlerin gerekli bakımlarının yapılmaması nedeniyle sigortanın ödemeyi yapmadığı yönünde iddialar bulunduğunu söyleyen Solyalı, denetim raporunun titizlikle hazırlanıp, açıklanmasının önemli olduğunu belirtti.

Yabancıların mal alımına ilişkin olarak 17 tane yasa gücünde kararname çıktığını söyleyen Solyalı, kararnamelerle yabancılara ülkedeki mal rejimi konusunda, sürenin uzatıldığını ya da haklarını genişleten bir alan yaratıldığını belirtti.

Solyalı ayrıca Lefkoşa’daki Tapu Dairesi'nin "insanlık dışı bir çalışma alanı" olduğunu savunarak, bu konuda da bir adım atılması talebinde bulundu.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ürün Solyalı’nın sorularını cevaplamak için söz aldı.

Oğuz, Tapu Dairelerinin hem fiziksel durumları hem de personel sayıları hakkında bilgi verdi.

Yabancıların mal alımı konusunda yasakçı bir bakış açısına sahip olmadıklarını belirten Oğuz, açılımdan yana olduklarını ancak sektörde bir daralma olduğunu, daralmanın sebebinin Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye yönelik baltalamaları olduğunu vurguladı.

Oğuz, yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını da belirterek, tasarıyı önümüzdeki günlerde Meclise getirmeyi düşündüklerini kaydetti. “KKTC toprakları yabancıların eline geçiyor” şeklinde bir söylem olduğuna da dikkat çeken Oğuz, bu söylemin gerçek olmadığını bu yöndeki eleştirilere mahal vermemek için, tasarıyı o yönde hazırladıklarını belirtti.

-Uluçay

Genel Kurul’da daha sonra CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Uluçay, konuşmasında ekonomi ve siyasetteki son güncel konuları paylaştı.

İran'a savaşının yol açtığı sıkıntılara değinen Uluçay, güvensizlik yarattığını söyledi.

Uluçay, Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO zirvesinin önemli olduğunu da belirterek, zirvenin bölgede yaşanan savaşlar yanı sıra bölge ekonomisinde yaşanan dengesizliklerin bölgesel işbirliği ile çözümüne katkı yapabileceğini işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın Mayıs ayında seçimi olduğunu anımsatan Uluçay, Güney Kıbrıs’taki seçime dair yapılan bir anket sonuçlarını da paylaşarak, ankete göre halk arasında kurumlara yüksek derecede güvensizlik olduğu sonucunun çıktığını belirtti.

Uluçay, bölgesel savaşın yarattığı güvensizlik nedeniyle orta vadede bazı siyasi ve ekonomik işbirliklerini öngörmenin elzem olduğunu söyledi.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Fransa ile imzalamayı planladığı antlaşmalar konusunu işaret ederek, Birleşmiş Milletler kararlarını temel alan bir siyasetle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezi ve iradesinin açık olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “Bu adanın yönetimini ve zenginliğini bizimle paylaşmak gibi bir niyetleri yoktur” dedi. Bu ifadenin bir olgu olduğunu söyleyen Hasipoğlu, artık bu gerçeğin görülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 4 maddelik bir öneri ortaya koyduğunu da anımsatan Hasipoğlu, bunun GKRY tarafından açıkça reddedildiğini de anımsattı. Hasipoğlu, GKRY ile Fransa arasındaki stratejik ilişkiyi de işaret ederek, “Yalnız bunu iki ülke arasındaki bir savunma işbirliği olarak değerlendirmemek gerekir. Bu stratejik bir hamledir.” şeklinde konuştu.

Rum tarafının Avrupa Birliği ile farklı bir gerçeklik inşa ettiğini de söyleyen Hasipoğlu, AB yetkililerinin de bu hamlelere ortak olduklarını ve yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ettiklerini belirtti.

- Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, “Önemli Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

Ülke dışında yaşamak durumunda olan gençlerin sorunlarını dile getirmek üzere söz aldığını belirten Özuslu, Kıbrıslı Türk diasporasının en genç kesimini oluşturan gençlerin kendi aralarında düzenledikleri bir anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Genç profesyonellerin yaptığı ankette gençlerin ülkeye dönmek istediklerini belirten Özuslu, “Ancak gençler ülkeyi ‘şu anda dönülebilecek bir memleket olarak görmüyoruz’ diyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Ankete göre, gençlerin yarısının dönüş konusunda “koşullu veya kararsız” olduğunu söylediklerini belirten Özuslu, doğru politikalar olması durumunda ülkeye dönebilecekleri sinyalini verdiklerini belirtti.

Gençlerin hangi iş kollarında çalıştıklarına dair istatistiki verileri de paylaşan Özuslu, ankette yer alan Kuzey Kıbrıs'a dönüşle ilgili bir soruda, “liyakat sorununun” öne çıktığını dile getirdi.

Gençlerin düşük ücretler ve fırsat yetersizliğini dile getirdiğini belirten Özuslu, ayrıca Kıbrıs’a geri dönseler bile yeniden yurt dışına gitmek zorunda kalma endişesi yaşayanların oranının "dikkat çekici" olduğunu belirtti.

“Yani her 10 gencimizden 8'i, Kıbrıs'a geri dönseler bile, yeniden yurt dışına kaçmak zorunda kalabilirim kaygısı taşıyor.” diyen Özuslu, konuşmasında ankette yer alan bazı veriler de paylaştı.

Katılımcıların yüzde 29'unun Kıbrıs'a dönmeyi düşünmediğini ifade ettiğini dile getiren Özuslu, “’Kararsız olanlar’ yüzde 22, ‘koşullara bağlı olarak dönebilirim’ diyenler yüzde 20, ‘büyük olasılıkla döneceğim’ diyenler yüzde 15 ve ‘kesinlikle döneceğim’ diyen kesim ise yüzde 14.” dedi.

Ankette gençlerin karşılaştığı temel sorunlara da değinen Özuslu, özellikle elektrik ve internet altyapısıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiklerini kaydetti.

Özuslu, güvenlik ve yaşam kalitesi algısının, diasporada çalışan Kıbrıslı Türk gençlerin ülkeye dönüşüyle ilgili en önemli kaygıyı oluşturduğunu kaydetti.

Özuslu, gençlerin ülkede sıkıntı olarak gördüğü konulardan bir tanesinin de sağlık hizmetlerine erişim olduğunu dile getirdi.

Gençlerin konut fiyatları ve konuta erişim konusunu da sıkıntılı olarak gördüğünü söyleyen Özuslu, anket verilerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs'a dönmek isteyen gençlerin yüzde 59'unun güneyde çalışmayı hedeflediğini veya hayal ettiğini söyleyen Özuslu, genç profesyonellerin yaptığı ankette orta ve uzun vadeli öneriler de sunduğunu belirtti.

“Bu sadece hükümete değil, bize de verilen bir mesajdır.” diyen Özuslu, kamuda istihdamı liyakat esasına dayalı hale getirmenin hem boyunlarının borcu hem de gençlere karşı ödevleri olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın sözlü sorusunun ardından Meclis Genel Kurulu tamamlandı.