Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla devam ediyor.

-Besim

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Toplum sağlığını korumak strateji gerektirir” konulu konuşma yaptı.

İlgili bakanın konuşmasını dinlemek üzere salonda olmamasını eleştiren Besim, buna rağmen sorunları ortaya koymaya devam edeceklerini ifade etti.

Geçen hafta açıklanan kalkınma programına değinen Besim, böyle bir planın ilgili tüm paydaşlarla birlikte hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Besim, planda sözü geçen birçok yasanın zaten mevcut olduğunu ancak uygulanmadığını söyledi.

İklim değişikliği nedeniyle alınması gereken birçok önlem olduğunu, kalkınma planında da bu konunun ele alındığını dile getiren Besim, bu konuda Meclis’ten yıllar önce geçen Paris Sözleşmesi çerçevesinde gerekli adımların atılmadığını kaydetti. Besim, buna rağmen neden kalkınma planında bu konudan neden bahsedildiğini sordu.

Kalkınma planında sağlık kurullarında sıkıntıların çözülmesi konusuna da değinildiğini ifade eden Besim, bu konuda da gerekli yasal düzenlemelerin zaten yapılmış olduğunu anlattı.

Zaten kronik hastalıklar yasası varken kalkınma planında bu yasanın çıkarılacağının da söylendiğini kaydeden Besim, “Bilmiyorlar mı bu yasanın olduğunu?” diye sordu.

Gıda güvenliğiyle ilgili yasalar konusunda da benzeri bir durumun görüldüğünü ifade eden Besim, kimyasallar konusunda yasa geçirileceğinin söylendiğini ancak bu çerçevede hazırlanmış Hal Yasası’nın halen hayata geçirilmediğini belirtti.

Planda özel hastanelerin denetlenmesi konusunda yasa çıkarılacağının yer aldığını, bu konuda yasanın zaten olduğunu ancak ilgili denetimlerin yapılmadığını söyleyen Besim, “Yasalar elbette geliştirilebilir, ancak önce olan yasayla ilgili gereğini yapın.” diye konuştu.

Güzelyurt Hastanesi’yle ilgili süreçte hangi noktada olunduğunu soran Besim, yeni bir devlet hastanesine de ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Planda aşı kampanyalarından da bahsedildiğini ifade eden Besim, bu yıl en büyük sıkıntının influenza gibi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle yaşandığını söyleyerek, ilgili aşı programı uygulanmadığı için büyük sıkıntı yaşandığını belirtti.

Tütün ürünleriyle ilgili düzenlemelerin yapılacağının da plana eklendiğini ancak bu konuda zaten bir kural olduğunu anımsatan Besim, kapalı alanda sigara denetimi yapılmadığını söyleyerek “Bizi resmen üçüncü dünya ülkesi haline getirdiniz” dedi.

Besim, tüp bebek merkezleri konusunda da denetim yapılacağının söylendiğini, bununla ilgili yasanın zaten mevcut olduğunu ancak ilgili denetimin yapılmadığını kaydetti.

Nüfusun bilinmediğini kaydeden Besim, bütün bu planlamaların nüfus bilinmeden nasıl yapılacağını sordu.

Besim, “Önce elimizdeki yasaları uygulayalım.” diye konuştu.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, planı hazırlarken ilgili paydaşlarla görüştüklerini belirtti.

Planda sadece yeni yasalara değil mevcut yasaların revizesine de yer verildiğini söyleyen Gardiyanoğlu, planın ayrıca bir rehber niteliği taşıdığını anlattı.

Gardiyanoğlu, Besim’in katkılarını not aldıklarını söyledi.

-Baybars

Meclis'te daha sonra Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Ülkeye giriş çıkış politikaları, sınır güvenliği ve kayıtlılık” konulu güncel konuşma yaptı.

Baybars konuşmasının başında, ilgili bakanların salonda olmadığını söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Bakanları, "sorulan sorulara verecek cevabı olmadığı için toplantıda bulunmamakla" suçlayan Besim, Başbakan Ünal Üstel’i kabinesindeki bakanlara uyarı yapmaya çağırdı.

Şartlı Tahliye Tüzüğü'nün değiştiğini dile getiren Baybars, hükümetin kurulmasından bu yana 4’üncü kez şartlı tahliye tüzüğünün değiştiğini kaydetti.

Bunun cezaevi nüfusunu azaltmak için yapıldığının söylendiğini ancak şu anda nüfusun 819 olduğunu, cezaevi nüfusu bin iken bu düzenlemenin yapılmadığını anlattı.

Baybars konunun bir “oy devşirme” aracı haline getirildiğini öne sürdü.

Bu yapılanla koğuş sistemindeki barışın da bozulduğunu söyleyen Baybars, “Eğer ülkede suçu önleme konusunda ciddiyseniz o zaman sınır güvenliğini sağlamanız gerekiyor.” dedi.

Gerekli sistemlerin kurulmadığını bu nedenle ülkeye aranan suçluların, çalıntı araçların girebildiğini kaydeden Baybars, tırlarla insan ticareti de yapıldığını belirtti.

Kendi bakanlığı döneminde sınır kapılarında sadece aranan kişilerin değil, çalıntı araç ve malların da kontrol edilebilmesine olanak sağlayan bir sistemin kurulması için protokol imzaladıklarını ancak bu sistemin hâlâ hayata geçirilmediğini kaydeden Baybars, toplumun artık bu yaşananlardan çok rahatsız olduğunu belirtti.

Ayşegül Baybars, bu kayıt dışılık ve kontrolsüzlüğün ekonomiye de zarar verdiğini dile getirdi.

İnsanların çocuklarını sokağa çıkarmaya korkar hale geldiğini söyleyen Baybars, denetimsizliğin insanların ne isterse yapabileceğini düşündüğü bir ortam yarattığını belirtti.

Kayıt dışı kişiler acillerde hizmet aldığı için sağlık sisteminin de yüklendiğini belirten Baybars, bunun sonucunda vatandaşın hizmet alamaz hale geldiğini anlattı.

Düzensiz göçle ilgili gerekli çalışmaların yapılmadığını ifade eden Baybars, konuyla ilgili açıklama istedi.

-Özdenefe

Baybars’ın kürsüden inmesinin ardından Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, salonda konuşmaları dinleyecek kimse olmadığını söyledi.

“Hükümetin haftalardır, aylardır sergilediği gayriciddi tutum kabul edilebilir değildir. Bu halka yapılmış bir saygısızlıktır.” diyen Özdenefe, bu konunun ele alınmasını istedi.

Konuşma başlıkları belli olduğu halde ilgili bakanların salonda bulunmadığını kaydeden Özdenefe, konuyu Başkanlık Divanı'nın gündemine de getireceklerini söyledi.

-Solyalı

Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Yazılı sorularımıza gelemeyen cevaplar” başlıklı konuşma yaptı.

Sorularına yanıt alamadıklarını ifade eden Solyalı, yazılı soruların kolay ulaşılabilecek cevaplar içerdiğini ancak yanıt alamadıklarını kaydetti.

Solyalı, bu durumu sorulan soruların “Belirli suçlara imza atılan icraatlar” hakkında olması nedeniyle yanıtsız kaldığını düşündüklerini söyledi.

“Jet skandalı” sorusuna üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yanıt alamadıklarını belirten Solyalı, bunun hiçbir cevabın alınmadığı bir soru olduğunu kaydetti.

“Ülkenin gerçek nüfusu nedir” sorusuna da yanıt alamadıklarını anlatan Solyalı, vatandaş sayısı nedir sorusunun da yanıtsız kaldığını belirtti.

"Verilen vatandaşlıklarda mühür dağılımı nedir?" sorusuna yanıt alamadıklarını dile getiren Solyalı, yurt dışındaki vatandaşların sayısı nedir sorusuna da cevap gelmediğini ifade etti.

Ürün Solyalı, İçişleri Bakanlığı'na yönelttikleri birçok sorunun cevapsız kaldığını, Büyükkonuk Belediyesi’ne yapılan bağış konusundaki sorularına da yanıt alamadıklarını kaydederek, sorularına yanıt beklediklerini ifade etti.