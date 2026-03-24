Denetim göreviyle toplanan Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, konuşmasında, yaşanan savaşın yansımalarının raf fiyatlarında görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu kapsamda tedbir alınmasının önemini vurguladı.

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve az sayıda tankerin geçişine izin verilmesiyle petrol sevkiyatının sekteye uğramasının uzaktaki ülkeleri de etkilemeye başladığını kaydeden Uluçay, alınacak tedbirlerin gelecek altı ay-bir yıllık süreci içermesi gerektiğini belirtti.

Özellikle turizm gibi sektörlerde 2027 yılını da kapsayacak şekilde planlamaların yapılması gerektiğini ifade eden Uluçay, bayram sezonunda turizmdeki durgunluğa dikkat çekti; somut adımların atılmadığı takdirde gelecek yaz sezonunda olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Türk turistlerin de tatil planlarının savaştan dolayı başka yerlere kaymaya başladığını kaydeden Uluçay, bunu fırsata çevirerek Türk turistlerin KKTC’yi tercih etmesinin sağlanabileceğini belirtti; teşvik programlarının yapılması önerisinde bulundu. Uluçay, KKTC’nin gelir elde edebileceği alanın turizm alanı olduğunun altını çizdi; turizmcilerin taleplerini sıraladı.

Geçen hafta petroldeki fiyat artışının frenlenmesi için Uluslararası Enerji Ajansı’na bağlı ülkelerin petrol rezervlerini piyasaya sunma kararı aldığını anımsatan, dün de ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıları beş günlüğüne durduracağı yönündeki açıklamasıyla petrolün 93 dolara düştüğünü hatırlatan Uluçay, ancak bugün yine fiyatın 100’ün üstüne çıktığına işaret etti. Petrol tedarikinde belirsizliklerin devam ettiğini Uluçay, ülkedeki fiyat düzenlemelerinin de bundan etkilendiğini kaydetti.

Avrupa Birliği başta olmak üzere ülkelerin aldığı tedbirlere değinen Milletvekili Uluçay, Avrupa Birliği’nin, Euro cinsinden ödeme yapmayı kolaylaştıran SEPA (Single Euro Payments Area) sistemine girmesi için Türkiye’ye de bir teklifte bulunduğunu duyurduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs’taki uygulamalar hakkında da konuşan Uluçay, bir program dahilinde açılımlar yapılması ve sürecin takip edilmesi gerektiğini ifade etti; savaşın sona ermesi durumunda bile ekonomi üzerinde etkilerin bir süre daha devam edeceğini dile getirdi.

- Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, konuşmasında, İskele- Karpaz bölgesinde 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezine ve Çalışma Bakanlığı altındaki dairelerin tek çatı altına alınmasına yönelik bir çalışma olup olmadığını sordu.

CTP’ye yönelik son haftalarda artan saldırılar olduğunu savunan Hamzaoğulları, kendisinden “gereksiz” diye bahseden bir paylaşıma işaret ederek, milletvekili olmadan önce başkanlığını yaptığı örgütlere dikkat çekti.

Öğrenci sayısının eskiden 105 bin olarak zikredilirken bugünlerde sayının 55 binlerde olduğunun ifade edildiğini kaydeden Hamzaoğulları, bu konudaki soru işaretlerini paylaştı. Hamzaoğulları, bunun yanında “insan kaçakçılığı, araç galerilerinde usulsüzlük, sahte diploma, sosyal konut belgeleri, münhalsiz istihdam, ihalesiz alım” gibi bazı iddialara değindi.

Halktan kendisine yöneltilen soruları da paylaşan Hamzaoğulları, otobüs şoförlerine yönelik bir katkının yapılması gerektiğini kaydederek, toplu taşımacıların yaşadığı sorunlar hakkında konuştu; bu kişilerin ödeme beklediğini belirtti. Hayvancıların da zor durumda olduğunu kaydeden Hamzaoğulları, kulak paralarının ne zaman ödeneceğine dair net bir tarih verilmesi talebinde bulundu.

Hamzaoğulları, üniversitede okuyan çocukların burslarının düzenli ödenmemesinden dolayı sıkıntılar yaşandığını söyledi.

- Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Milletvekili Hamzaoğulları’nın sorularına cevap verdi.

Hasipoğlu, Bakanlar Kurulu’ndan geçen prim desteklerine işaret ederek, 4 bin 56 kişiden oluşan ulaşım ve nakliye sektörüne 14 milyon 344 bin TL’lik aylık desteğin mart ayı itibarıyla başladığını duyurdu.

Bunun yanında, Bakanlığın fonundan iş dünyasına aylık 260 milyon Türk lirasının katkıda bulunulduğunu kaydeden Hasipoğlu, 16-35 yaş yeni istihdam yapılacak gençler için de maaşlarının 20 bin TL’sini ödeyecek şekilde bir destek paketinin açıklandığını anımsattı.

Hasipoğlu, hiçbir CTP iktidarı döneminde böyle desteklerin yapılmadığını, maaşların bile ödenmesinde sıkıntıların yaşandığını savundu.

Hasipoğlu, insan kaçakçılığına yönelik iddiaları kabul etmediğini ifade ederek, insanları ülkeye gelmesinde aracılık üstlenen insan kaynakları şirketlerinin varlığına işaret etti, bu şirketlerin kayıt altına alınması için bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Yerel istihdamın korunması amacıyla üçüncü ülkelerden gelen kişilerin beş ile sınırlandırıldığını da belirten Hasipoğlu, bunun yanında başka ülkelerden bir çalışanın getirilmesinden önce Bakanlık portalında ilgili alanda kaydı bulunan bir vatandaşla mülakat yapılması ve bu kişinin işe alınmaması halinde neden işe alınmadığı yönünde izahat yapılması gerekliliği olduğunu söyledi.

Bakan Hasipoğlu, muhalefet partisinin “iktidara gelmek için izlediği yolu” eleştirerek, yapmaları gerekenin projelerinden bahsetmeleri olduğunu söyledi. Hasipoğlu, muhalefet vekillerine, devam eden çalışmalar hakkında yönelttiği sorulara yönelik net cevap alamadığını belirtti. “Biz iş yapıyoruz, icraat yapıyoruz.” diyen Hasipoğlu, bu konudaki her türlü eleştiriye açık olduklarını söyledi.

Bakan Hasipoğlu, çalışma hayatıyla ilgili talepleri almak ve vatandaşa bilgi sağlamak için haftada bir personelin Mehmetçik ve Yenierenköy’e gittiğini kaydederek, yakın zamanda ödeme alınması için de vezne hizmeti verileceğini belirti.

- Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da, yerinden söz alarak, yerli istihdamı destekleyen prim desteklerinin rahmetli CTP’li bakan Sonay Adem döneminde başlatıldığını kaydetti. Özuslu, bunun yanında, sigorta emeklilerinin zor koşullarına dikkat çekerek, hayat pahalılığı kesintilerinden muaf tutulması görüşünü paylaştı.

Bakan Hasipoğlu da, teşviklerin Adem döneminde başladığını belirterek, ancak prim desteklerinin kendileri döneminde başladığını söyledi; prim desteklerinin geniş kapsamına ve büyük bütçesine dikkat çekti.

Mevcut 47 bin emekli olduğunu ve şu anda tarihin en iyi aktueryal dengesine sahip olunduğunu ifade eden Hasipoğlu, bazı emekli maaşlarının geçmişten gelen düşük prim yatırımları ve önceden kabul edilen yasalardan dolayı düşük kaldığını kaydeden Hasipoğlu, bu konularda çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

- Hamzaoğulları

Bakan Hasipoğlu ardından yeniden kürsüye çıkan Hamzaoğulları, üçüncü dünya ülkelerinden getirilen insanlara yönelik düzenlemeleri CTP’nin mahkemeye taşıdığını hatırlatarak, mahkeme kararına göre ilerleneceğini belirtti.

Hamzaoğulları, İskele- Karpaz bölgesinde 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezinin yapılmasının önemini yineleyerek, engelli bireylerin ailelerin yaşadıklarına duyarlılık çağrısında bulundu; daha önce böyle bir tesiste 52 tane bireye hizmet verildiğini anımsattı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de son olarak, Hamzaoğulları’nın burslara yönelik sorusu hakkında kendisine iletilen cevabı paylaştı. Öztürkler, ocak ayı itibarıyla bursların, yurtdışında okuyan öğrencilerin de şubat ayı burslarının ödendiğini kaydetti. Öztürkler, 16 Şubat itibarıyla burs başvurularının başladığı ve bundan dolayı mart-nisan ayı bursları için başvuruların beklendiğini belirterek, yakın zamanda bunların da yapılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu oturumu tamamlandı. Bir sonraki birleşim 30 Mart Pazartesi günü yapılacak.