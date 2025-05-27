Meclis Genel Kurulu, Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni görüşerek onayladı.

Genel kurul gündeminde bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkındaki komite raporu Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komite Başkanı Yasemi Öztürk tarafından okundu.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı tasarı hakkında yaptığı konuşmada, ülkeye yabancı işçilerin getirilme usulleri, insan kaçakçılığı ve kaçak işçi getirme konularının geçen aylarda çok fazla tartışıldığını kaydetti.

Yurtdışındaki işçilerin ülkedeki şahıslar ve ajanslarla para karşılığı ülkeye getirildiğini belirten Solyalı, bu uygulamanın yasal olmadığını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın odalar ve birlikler ile protokol imzalayarak çalışma izinlerinin takibini sağlayacağını dile getiren Solyalı, yasanın geçmesi halinde de tüm onay merciinin Bakanlığın sorumluluğunda olacağını kaydetti.

İzinlerin başvurusu, takibi ve sonuç alma hedefinin takibe alınacağını dile getiren Solyalı, hazırlanacak protokollerin titizlikle yapılması gerektiğini kaydederek, Bakanlığın ciddi tedbir alması gerektiğini belirtti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da söz alarak, çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

İş hayatındaki tedbirler ve takibin artırıldığını, bunun Bakanlık çalışanlarıyla yapıldığını dile getiren Gardiyanoğlu, bakanlığın teşkilat yasasının çalışmalarının da tamamlandığını ve yakın zamanda hayata geçirilerek personelin güçlendirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

-Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi

Daha sonra, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı komite raporu Komite Başkanı Sunat Atun tarafından okundu.

Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı da oyçokluğuyla kabul edildi.

-Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi oybirliğiyle kabul edildi

Son olarak, Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesine geçildi. Tasarının bütünü oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki toplantı yarın saat 10.00’da yapılacak.