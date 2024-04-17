Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu gerçekleştirdi ve oy birliğiyle Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite daha sonra gündeminde bulunan “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu tamamladı ve oy çokluğuyla Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekilleri Sunat Atun, Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova ve davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Casino İşletmecileri Birliği’nden yetkililer de katıldı.