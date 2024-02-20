Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim 26 Şubat Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Genel Kurulunda son sözü alan CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları, ülkede küçük krallıklar kurulduğunu, halkın ilerleme kat edemediğini, üreticilerin unutulduğunu ama hükümetin kamuya 530 istihdam yaptığını söyledi.

Hamzaoğulları, küçükbaş hayvancılıkla ilgili konuşarak, bu konunun yanlış yerden değerlendirildiğini belirterek, küçükbaş hayvan üreticisinin büyükbaş üreticisi gibi sürekli sağım da yapmadığını belirtti.

Tarım Bakanlığı’nın dişi kuzu başına 250 TL destek vermesini eleştiren Biray Hamzaoğulları, “Bir çoban ağılında dişi kuzu bırakacaksa ona daha fazla teşvik verilmeli….” dedi.

Martta et fiyatlarında rahatlama olmayacağı görüşünü dile getiren Hamzaoğulları, “Fiyat dengesiyle birlikte çok şey değişti. Bir şeyler yapmanız gerek. Bakanlar Kurulu'nda karar üretmeniz gerek…” dedi.

Hamzaoğulları, artan nüfusa göre hayvan sayısının da artırılması gerektiğini ifade etti.

-Çavuş

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, “Sayın vekil küçükbaşı destekliyorsunuz, daha da destekleyin diyor. Teşekkür ediyorum. Küçükbaş hayvan sayısının artırılması için gayret gösteriyoruz. Zorluklar var mı, elbette var” dedi.

Küçükbaş hayvan için bin 100 TL’lik destek ödendiğini belirten Çavuş, hedefin küçükbaşta da sağım dönemini uzatmak olduğunu kaydetti.

Çavuş, sütte verilen desteğin 2.30’lardan 6 TL’ye çıkardıklarını, hellim konusunu önemsedikleri için PDO’lu sertifikası olan noktalara artı 5 TL daha destek verildiğini ifade etti.

Devlet Üretme Çiftliği’nden 700 hayvanın üreticiye verildiğini, küçükbaş hayvan ıslahı için 15 milyon TL’lik projesi hayata geçirdiklerini ifade eden Tarım Bakanı, küçükbaşta barınak sorunu olduğunu farkında olduklarını, bu sorunu çözme, özellikle İskele, Karpaz bölgesi, Kuzey Mesarya ve Güzelyurt’ta küçükbaş hayvan popülasyonunu artırma hedeflerine de işaret etti.

Çavuş, “Öncelikli hedef üreticiyi ayakta tutmak, barınak sorunu da ortadan kaldırmak” dedi.

Çavuş, hijyen konusunda sıfır toleransla çalıştıklarını da ifade etti.

Hamzaoğulları’nın yerinden sorusu üzerine Çavuş, Boğaziçi'nde süt toplama evi açtıklarını, bunlardan birinin Karpaz bölgesine açmak için çaba gösterdiklerini söyledi

Daha sonra sözü ve yazılı sorulara geçildi ve Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı