Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçiminde ilk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi.

Meclis Başkanlık adaylığı için UBP’nin Zorlu Töre’yi aday göstermesinin ardından oylama işlemi başladı.

Bu sırada söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali bu birleşimin törensel olmayan ilk birleşim olduğunu söyleyerek, verimli bir çalışma dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu. Şahali, oyun gizliliği bağlamında YSK tarafından halk oylamalarında tedbirler alındığını bu doğrultuda bu seçimde de cep telefonları dışarıda bırakılarak oy kullanılması önerisinde bulundu.

Önerinin ardından vekillerin telefonlarını bırakarak oylarını kullandığı görüldü.

Milletvekillerinin gizli oy kullandığı seçimlerde, oy vermenin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Oylama sonucunda mevcut milletvekili 48, kabul oyu 23, ret oyu 23, 2 çekimser oy kullanılması ve salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi.

Fotoğraf: Erol Uysal