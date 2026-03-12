Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, akaryakıt zammını eleştirerek, tarımın "ayakta kalmasının mümkün olmadığını" belirtti.

Hükümete zammın tarıma etkisini değerlendirme ve mazot desteğini günün koşullarına göre düzenlenme çağrısı yapan Çiftçiler Birliği, aksi halde üreticinin tarladan çekilmek zorunda kalacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, yazılı açıklamasında bir haftada akaryakıta yapılan 11 TL’lik zammın üretimi de üreticiyi de hedef aldığını savundu.

Bu dönemde sano ve silaj hazırlığı için tarlada olan çiftçilerin zamdan ciddi şekilde etkileneceğini belirten Nizam, hükümetin tarımın gerçeklerini görmezden geldiğini savundu.

Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, mazot desteğinin bu zamlarla anlamını yitirdiğini de savunarak, zammı üreticiye “balistik mazot roketi” ve “ihanet” olarak nitelendirdi.

Sektörün artan girdi maliyetleriyle mücadele ettiğini, bu artışların üretim maliyetlerini daha da yükselteceğini söyleyen Nizam, “Bu anlayışla tarımın ayakta kalması mümkün değildir. Üretimi sürdürülebilir kılmak istiyorsak, çiftçinin sırtına her hafta yeni bir yük bindirmekten vazgeçilmeli” dedi.