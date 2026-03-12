Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası, “Telekom altyapısının devredilmesini öngören bir protokolün Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesini istemenin son derece meşru bir hak” olduğunu kaydetti.

Makina Mühendisleri Odası yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye halkı ile Kıbrıs Türk halkı kardeştir. Bu kardeşlik hiçbir siyasi tartışmanın malzemesi yapılamaz” dedi.

Oda “Anayasa denetimi rencide etmez, kamu zararı ve hukuksuzluk rencide eder” başlıklı açıklamasında, protokolün, “kamusal yarar gözetilmeden, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine aykırı” şekilde yapıldığını savundu.

Oda, ayrıca hükümeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) santrallerindeki bakım süreçleri, Kıb-Tek yakıt ihalesi, yakıt tedariki, santrallerin korunması, Kalecik sözleşmesi, hız ihlal kameraları ve trafik kazaları ile ilgili de eleştirdi.