Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılacak.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’nın resmi davetiyle Bakü’ye gidecek Töre’nin heyetinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat yer alacak.

"Türk Dünyası için Yeşil Ufuklar: Yeşil Gündemin Gerçekleştirilmesinde Parlamentoların Rolü” ana temasıyla Azerbaycan Milli Meclisi bünyesinde gerçekleşmesi planlanan genel kurula Türkiye, Kazakistan, Macaristan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan meclis başkanları katılacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de Cumhuriyet Meclisi’nin gözlemci üye olduğu TÜRKPA’da KKTC’yi temsilen bir konuşma yapacak.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ’ın TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Toplantısında, CTP Milletvekili Fide Kürşad’ın da TÜRKPA Genç Parlamenterler Grubu Toplantısında KKTC’yi temsil ederek konuşma yapmaları bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun’un da yer aldığı Meclis heyeti bu akşam KKTC’den ayrılacak.