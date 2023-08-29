Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Dernek Başkanı Yunus Ataş, derneğin yaptığı çalışmaları anlatırken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın KKTC’de de kutlanacağını anımsatarak, bu zafere Atatürk’ün çizdiği “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasının oluşturduğu çerçeve ile ulaşıldığını söyledi.

Atatürk’ün bu sözünün Kıbrıs Türkü için de ilham kaynağı olduğunu ifade eden Töre, ulusal direnişte Kıbrıs Türk halkının da büyük bir mücadele vererek 20 Temmuz Barış Harekatı ile bir zafer elde ettiğini hatırlattı.

1959-60 anlaşmaları ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de 30 Ağustos’un resmi bayram olarak kutlandığını dile getiren Töre, Kıbrıs Türkünün Anavatanına bağlılığının uzun bir geçmişe sahip olduğunu kaydetti.

Töre, 30 Ağustos ve 20 Temmuz ruhunu daima yaşatmak gerektiğine değindi.

Binbaşı Nihat İlhan’ın, 1963’te banyo küvetinde şehit edilen eşi ve çocuklarının Elazığ’da defnedilmesi nedeniyle Elazığ’ın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirten Töre, Binbaşı İlhan’a ve ailesine Allahtan rahmet diledi.