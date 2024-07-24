Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Ertürk’e yeni görevinde başarılar diledi, KKTC’yi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını dile getirdi.

KKTC’nin milli bir devlet olduğunu ifade eden Töre, gayelerinin bu devletin köklenip güçlenmesi olduğunu söyledi.

KKTC’nin temsilciliklerini çoğalmasının kendilerini memnun ettiğini kaydeden Töre, tanınma ile ilgili yeni açılımlar olmasının en büyük beklentileri olduğunu belirtti.