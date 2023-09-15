Ankara’daki temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (Türksoy) kuruluşunun 30. yılına ithafen düzenlenen genç yetenekler ödül töreni ve sergi açılışına katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı konuşmada Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin önemine değinerek Türksoy’un 30.yılını kutladıklarını, kuruluşuna ve çalışmalarına emek veren ülkeleri selamladıklarını söyledi.

Türk dünyasının daha da büyüyeceğine vurgu yapan Töre, Türk çocuklarının ecdadını ve tarihini iyi bilmesi gerektiğini kaydetti.

Gençlerin birer bayrak olduğunu ve bu bayrağın asla yere inmemesi gerektiğine işaret eden Töre, “Ne mutlu Türk'üm diyene” ifadesinin içerisinde birleşilmesi gerektiğini belirtti.

Önemli olanın Türk milletine duyulan gönül sevdası olduğunu ifade eden Töre, milli şuurun her zaman korunarak geleceğe yürünebileceğini vurguladı.

Töre konuşmasında Türk dünyasında vatanı ve milleti için şehit düşenleri saygı ve rahmetle andı.

Başkan Töre’nin Ankara’nın Kalecik İlçesinde düzenlenen13. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali açılışına katılması ve yarın da ülkeye dönmesi bekleniyor.