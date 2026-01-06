Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 89 yaşında vefat eden eski Dışişleri Bakanlarından Kenan Atakol için yayımladığı mesajda derin üzüntüsünü dile getirdi. Öztürkler, Atakol’un Kıbrıs Türk siyasi hayatında üstlendiği görevlerle kalıcı izler bıraktığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulma sürecinde önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Öztürkler mesajında, Atakol’un uzun yıllar boyunca yürüttüğü Dışişleri Bakanlığı göreviyle KKTC diplomasi tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Kurucu Meclis üyeliği ve farklı bakanlık görevleriyle Atakol’un, halkın iradesini temsil eden güçlü bir siyasetçi olarak gönüllerde müstesna bir yer edindiğini ve daima saygıyla anılacağını ifade etti.

Merhuma Allah’tan rahmet dileyen Öztürkler, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.