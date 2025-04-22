Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel temsili görev değişiminde çocuklar bugün devlet protokolünü ziyaret ederek görev başına geçti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de bu kapsamda makamını, Dipkarpaz İlkokulu öğrencisi Çınar Güngör’e devretti.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan’ın öncülüğünde Meclis’e gelen 17 kişilik öğrenci heyeti, Ziya Öztürkler tarafından yeni Cumhuriyet Meclisi binasında kabul edildi.

-Öztürkler: "Bu bizim için tarihi ve unutulmaz bir andır”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, çocukları ve öğretmenlerini yeni Meclis’te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bugün burada çok anlamlı bir günü birlikte yaşıyoruz. Yeni Meclis yerleşkemizdeki ilk temsili kabulümüzü ve temsili genel kurulumuzu siz değerli çocuklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu, bizim için tarihi ve unutulmaz bir andır” ifadelerini kullandı.

23 Nisan’ın tarihsel önemine de değinen ve 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasının, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürkler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu anlamlı günü yalnızca Türk milletine değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlattı.

Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yıl dönümünü de kutlayarak, “Bugün aynı zamanda kardeş ülkemiz Türkiye’nin Meclis’inin 105. kuruluş yıldönümüdür. Bu vesileyle onların da bu anlamlı gününü kutluyoruz" dedi.

Kıbrıs Türk halkının da tıpkı Anadolu’da olduğu gibi büyük bir mücadeleyle bugünlere ulaştığını belirten Öztürkler, “Atalarımız, annelerimiz, babalarımız bu topraklarda özgürlük için çok büyük bedeller ödediler. Bugün burada oturan siz çocuklar, onların mücadelesinin en değerli sonucusunuz. Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz” şeklinde konuştu.

Yeni Meclis binasında gerçekleştirilen ilk temsili toplantının çocuklarla yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Öztürkler, “Yıllar sonra anlatacağımız çok özel bir anımız oldu. Yeni Meclis Başkanlığı makamındaki ilk toplantıyı sizlerle gerçekleştirdik. Bu anı hep birlikte tarihe not düşmüş olduk” dedi.

Konuşmasının sonunda çocukların gözlerindeki ışığın ve içlerindeki sevginin kendilerine umut verdiğini belirten Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

-Güngör

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı makamını temsili olarak devralan Dipkarpaz İlkokulu öğrencisi Çınar Güngör ise Atatürk’e teşekkür ederek, bugünün çocuklar için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Güngör, 23 Nisan’ı Cumhuriyet Meclisi’nde kutlamanın heyecan verici olduğunu belirterek, “Buradan sesimi duyurmak, bir çocuk olarak fikirlerimin önemsenmesi demektir. Bu, bana ve tüm arkadaşlarıma güç veriyor” dedi.

Konuşmasında eğitim, sağlık ve ulaşım konularına da değinen Güngör, bir Karpaz çocuğu olarak bölgenin merkezden uzak olması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesini talep etti, “Bozuk olmayan yollar, modern bir okul binası, donanımlı bir hastane ve yeterli sağlık hizmeti istiyoruz” diyerek beklentilerini dile getirdi.

-"Hür eşekler sorununun çözülmesi gerekir"

Güngör, ülkede sık sık gündeme gelen “hür eşekler” konusuna da değinerek, bu sorunun hem hayvanları koruyarak hem de köylüleri mağdur etmeden çözülmesi gerektiğini vurguladı. “Belki de bu konuda biz çocukların yaratıcı fikirleri işe yarar” dedi.

Çocukların çözüm üreten, ülkesini seven bireyler olduğunu vurgulayan Güngör, “Bize güvenin, çünkü biz geleceğiz. Barışa, özgürlüğe ve adalete inanan çocuklar olarak, yarının liderleri olacağımızın farkındayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Atatürk’e ve tüm kahramanlara minnet duygularını ifade eden Güngör, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve öğrenci heyeti günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Öztürkler, etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.