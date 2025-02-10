Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, iş insanı Asil Nadir’in hayatını kaybetmesi dolayasıyla taziye mesajı yayımladı.

Meclisten verilen bilgiye göre Öztürkler, Nadir’in, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ilkeleri ile yaşadığı döneme damga vurmuş biri olduğunu belirtti.

Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’in hayatını kaybetmesinden dolayı büyük bir üzüntü yaşamaktayım.

Nadir, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ilkeleri ile yaşadığı döneme damga vurmuştur.

Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda koruyan ve yücelten Asil Nadir, yüzlerce kişiye iş ve aş vermiş, kurmuş olduğu şirketlerle ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Vizyoner kimliği ile birçok iş insanına örnek olan Nadir, Kıbrıslı Türklerin istediğinde neleri başarabileceğinin de en büyük kanıtı olmuştur.

Merhuma Allah’tan rahmet dilerken, başta acılı ailesi ve tüm halkımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Ruhu şad olsun…”