“Engeller aslında fiziki değil, beyinlerdedir. Bizler gerekli ortamları yaratabilirsek, engelleri ortadan kaldırabiliriz”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu Cumhuriyet Meclisi’nde kabul etti. Kabulde, federasyonun engellilerin istihdamı, sosyal hakları ve mevzuatla ilgili çözüm bekleyen talepleri gündeme getirildi.

-Yücetürk: "1976’dan beri engellilerin toplum içinde yer alması için çalışıyoruz"

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, kabulde yaptığı konuşmada, Meclis’in yeni yerleşkesinin erişilebilirliğinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, “Yeni binanız kutlu olsun. Artık engellilerimiz de rahatça gelip çıkabilecek. Bu açıdan mutluyuz.” dedi.

Engelliler Haftası vesilesiyle, Federasyon ve bağlı dernekler olarak gerçekleştirdikleri ziyarette, temsil ettikleri yaklaşık altı bin engelli bireyin sosyal ve ekonomik yaşama katılabilmesi için yıllardır süren mücadelelerini aktardıklarını söyleyen Yücetürk, “1976’dan beri engellilerin toplum içinde yer alması için çalışıyoruz. Bunu siyaset üstü bir görev olarak görüyor, tüm siyasi partilerle iş birliği yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

1985 yılından itibaren sağlık, eğitim, rehabilitasyon, sosyal güvence ve diğer sosyal haklar konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Yücetürk, en önemli kazanımlarından birinin, 1993 yılında çıkarılan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası olduğunu ifade etti. Bu yasa ile birlikte engelli bireylerin çeşitli haklarının güvence altına alındığını, istihdam alanında çözümler üretildiğini kaydeden Yücetürk, buna rağmen halen güncellemeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

“Günün koşullarına göre bu yasanın değişmesi gerekiyor.” diyen Yücetürk, istihdam sorununa dikkat çekerek, “Halen 630 engelli birey iş bekliyor.” dedi. Bugün aynı çerçevede Başbakan Ünal Üstel ile yaptıkları görüşmenin umut verici olduğunu ifade eden Yücetürk, bu konuda Meclis’in de desteğini beklediklerini söyledi.

Yücetürk, halen Meclis’te bekleyen bazı yasal düzenlemelere dikkat çekerek, özellikle Engelsiz Yaşam Evi’nin tam kapasite hizmet verebilmesi için teşkilat ve personel yasalarının hayata geçmesi gerektiğini, merkezin halen kadrosuz bir yapı olduğunu ve yatılı bölümünün açılamadığını kaydetti.

Ayrıca, 2010 yılında Meclis’te oy birliğiyle kabul edilen Engelli İnsan Hakları Bildirgesi Yasası ve 2023 yılında geçen Özel Eğitim Yasası’yla ilgili düzenlemelerin beklediğini dile getiren Yücetürk, bu konuda gereğinin yapılmasını istedi.

Eğitimci kimliğiyle Meclis Başkanı Öztürkler’in özel eğitim konusuna duyarlılık göstereceğine inandıklarını belirten Yücetürk, engelli bireylerle ilgili sorunların çözümü için bir “Engelli Dairesi” kurulmasının en temel talepleri olduğunu ifade etti. Yücetürk ziyaretin sonunda Meclis Başkanı’na, içerisinde 14 maddelik talep paketi ile acil istihdam bekleyen 50 kişilik listenin bulunduğu bir dosya da sundu.

-Öztürkler: "Üç hafta içinde tüm yasal süreçleri değerlendirip bilgi vereceğim"

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Meclis’in yeni yerleşkesinde engelli bireyleri ağırlamanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti. Geçmişte Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunduğu dönemlerden örnekler vererek, engelli bireylerin kamu binalarına erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çeken Öztürkler, yeni Meclis binasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla çağdaş ve engelleri kaldıran bir yapı olarak tasarlandığını kaydetti.

Öztürkler, “Engeller aslında fiziki değil, beyinlerdedir. Bizler gerekli ortamları yaratabilirsek, engelleri ortadan kaldırabiliriz.” dedi.

Meclis olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını ifade eden Öztürkler, Meclis’te bekleyen yasa çalışmalarının durumunu hızlı bir şekilde inceleyeceklerini belirtti. “Hangi yasalar geçebilir durumda, hangilerinin düzeltilmesi gerekir, üç hafta içinde size bunlarla ilgili bilgi vermek üzere bizzat Federasyonu'nuzu ziyaret edeceğim.” dedi.

Bazı yasaların küçük detaylar nedeniyle ilerleyemediğini belirten Öztürkler, “Bu köprüyü kuralım. Geldiniz, çalışarak ne yapılması gerektiğini ortaya koydunuz. Biz de üç hafta içinde kendi ödevlerimizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin son yıllarda engellilerin ihtiyaçları konusunda adımlar attığını Öztürkler, Başbakan Üstel’in de bu yönde açıklamaları bulunduğunu hatırlattı.

Konuşmasının sonunda, engelli bireyler için istenilen ortam ve koşullar sağlandığında tüm engellerin ortadan kalktığına bizzat tanıklık ettiğini belirten Öztürkler, toplumun bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Meclis olarak bekleyen yasalarla ilgili çalışmaları bir ödev olarak kabul ettiklerini kaydeden Öztürkler, Engelliler Haftası’nda bu ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.