Alsancak’ta kaza yapan alkollü sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 216 miligram alkollü Ali Derviş, bugün 06.45'te HK 866 plakalı aracıyla Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde seyrederken, Çıkartma Plajı çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak yoldan çıkan araç kaldırım taşına, ardından da istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan Ali Derviş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisi ardından müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü olduğu belirlenen Derviş hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.