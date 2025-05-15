Sağlık Bakanlığı önceki gün yaşamını yitiren Şöhret Artuğlu’nun vefatı konusunda soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Merhum hastamızın 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada hasta yakınları sözlü olarak bazı sıkıntılar ve şikayetleri olduğunu Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e iletmişlerdir.

Aynı gün Bakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi'ne konuyla ilgili araştırma başlatılması ve sonuçların yazılı olarak Bakanlığa iletilmesi yönünde talimat vermiştir.

Süreç içerisinde ön bilgilendirme ve ilk raporlar hazırlanmış olmakla birlikte, basında yer alan bazı ek iddialar da dikkate alınarak araştırma genişletilerek titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma süreci, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ciddiyetle ve tüm yönleriyle yürütülmekte olup, sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Merhum Şöhret Artuğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”