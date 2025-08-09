Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, kardeş belediye Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen’i ziyaret etti.

Beyarmudu Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, iki belediye başkanı, Andırın’da gerçekleşen görüşmede, iki belediye arasında kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, karşılıklı iş birliği ve stratejik yapılanma konularında fikir alışverişinde bulundu.

-Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın zamanda Gökşen’i ve belediye meclis üyelerini KKTC’de ağırlayacaklarını kaydetti.

Bebek, iki belediyenin önemli projelere imza atacağını da söyledi.

-Gökşen

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ise, Beyarmudu Belediyesi’ni Andırın’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gökşen, Beyarmudu Belediyesi’nin çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini, ortak projeleri geliştirmek için iş birliğine devam edeceklerini söyledi.

Görüşme sonunda Başkan Bebek, Başkan Gökşen’e KKTC bayrağı motifli bir çerçeve hediye etti.