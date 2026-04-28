Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK), “program davetleri ve yayın sürelerinin şeffaf şekilde açıklama ve tüm siyasi partilere eşit erişim imkânı sağlama” çağrısında bulundu.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un “Tüm kesimlere eşit mesafede yayın yapıldığı” yönündeki söyleminin sahadaki gerçeklerle örtüşmedi" savunuldu.

Partinin haber bültenlerinde sınırlı şekilde yer aldığı ve hiçbir parti yetkilisinin tartışma programlarına davet edilmediği ileri sürülen açıklamada, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün yalnızca bir kez yoğun girişimler sonucunda Aziz Karaaziz’in programına katıldığı savunuldu.

“Kamu yayıncılığı, yalnızca haber vermek değil, farklı görüşlere söz hakkı tanımaktır” denilen açıklamada, MDP’nin talebinin ayrıcalık değil, adalet olduğu belirtildi.