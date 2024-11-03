Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Merkezi’nde, partinin Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından “Pazar Sohbeti” düzenlendi.

Sohbete Genel Başkan Buray Büsküvütçü ve Lefkoşa ilçe yöneticileri ve sivil toplum örgütlerinden diğer bazı davetliler katıldı.

Etkinlikte MDP İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, partililere ve katılımcılara sürekli yanında oldukları ve arkasında kenetlenip kendilerini destekledikleri için teşekkür etti.

Genel Başkan Buray Büsküvütçü’de katılımcılara teşekkür konuşması yaptı.