Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) basına yansıyan rüşvet iddialarıyla ilgili polisi göreve davet etti.

MDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, MDP’nin yolsuzlukla ve rüşvetle mücadelede her türlü desteği vereceği de ifade edildi.