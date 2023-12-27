Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) basına yansıyan rüşvet iddialarıyla ilgili polisi göreve davet etti.
MDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, MDP’nin yolsuzlukla ve rüşvetle mücadelede her türlü desteği vereceği de ifade edildi.
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) basına yansıyan rüşvet iddialarıyla ilgili polisi göreve davet etti.
MDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, MDP’nin yolsuzlukla ve rüşvetle mücadelede her türlü desteği vereceği de ifade edildi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P