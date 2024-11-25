Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Mor Cepken Kadın Hareketi Başkanı Serpil Tekin, kadına şiddetin bütün dünyada ve KKTC’de devam ettiğini belirterek, bunun “acizlik” olduğunu kaydetti.

MDP’den verilen bilgiye göre Tekin, “25 Kasım 1960’ta üç kız kardeşi vahşice katleden canilere tepkidir. Bütün dünyada ve ülkemizde kadına şiddet devam etmektedir. Kadına şiddetin devamı bu geçen yıllarda hiç azalmamıştır.” ifadelerine yer verdi.

“Ülke ve dünya olarak hala bunu konuşuyor olmak bütün insanlık adına utanç vericidir.” diyen Tekin, Mor Cepken Kadın Hareketi olarak artık bu günün geçmişte kalan acı bir hatıra olmasını istediklerini dile getirdi.

Kadına yapılan şiddetin “acizlik” olduğunu belirten Tekin, “Mor Cepken, Türk'ün yazılı olmayan kadını koruma kanunudur. Her kız evladımızın bir 'Mor Cepken’i olsun.” diye konuştu.