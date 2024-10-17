Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyareti, Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Çoşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Kaan Dizman, İlçe Sekreteri Mehmet Erol, Lefkoşa Kadın Teşkilat Masası Başkanı Serpil Tekin, İlçe yöneticisi Yusuf Darbukacı gerçekleştirdi.

Görüşmede, ülkedeki sorunların yanı sıra, eğitimdeki sorunlar, gazilik ve mücahitlik puanı konularında istişare yapıldığı belirtilerek, milli mücadele konusunda dirsek temaslarının artırılacağı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ve MDP Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerilerine tam destek belirterek, KKTC'nin tanınması ve dünyadaki haklı yerini alabilmesi için hep birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ziyarette Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.