MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Başbakan’ın bir taraftan hizmet için iktidarda olduklarını söylerken diğer yandan da, Meclis Başkanı seçimi ile alâkalı olarak, iç meselelerden bahsetmesi rezalettir. Kendi kendisiyle çelişkiye düşmektir” dedi.

Sencer, UBP’nin iç meselelerinden dolayı Meclis Başkanı seçememekle, ülkeyi yasama erkinden mahrum ettiğini da savundu. Sencer, “Seçmenin bu kadar aşikâr bir gafleti farketmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Topluma hiç saygınız kalmadı mı?” sorularını da yöneltti.