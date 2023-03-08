Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) MYK Üyesi Alpaslan Diktaş, kapitalizmin dayattığı hiçbir güne özel anlam yüklemediklerini bildirerek, “Bize göre her gün Anneler Günü, her gün kadınlarımızın günüdür” ifadelerini kullandı.

Diktaş, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, “Kadınlar size Allah’ın emanetidir” diyen son peygambere atıfta bulunmadan, Türk töresini hatırlamadan, Türk kadınına Avrupalılardan daha çok seçme-seçilme hakkı tanıyan Atatürk için bir kelime etmeden, şehit anneleri ve İstiklâl Savaşı’nın kahraman kadınlarına selam gönderilmeden “Kadınlar Günü kutlanmasının doğru olmadığı" görüşünü savundu.