Baf’ta bulunan Mavrokolimbos Barajı’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle, 1,4 milyon metreküp su heba olurken, barajın tahliye borularına yuva yapan yüzlerce meyve yarasasının da öldüğü ortaya çıktı.

Alithia gazetesi, barajın tahliye borularının Natura 2000 bölgesi içinde yer aldığını ve yarasaların da Avrupa’da koruma altında bir tür olduğunu, yarasaların yalnızca Kıbrıs’ta bulunduğunu yazdı.

Gazete, konunun Meclis Çevre Komitesi Başkanı Haralambos Theopemptu’nun bilgisine getiriliğini belirterek, Theopemptu’nun Çevre Bakanı Maria Panayotu’nudan baraj boşaltılırken alınan tedbirler ve çevreye zararı olup olmadığı konusunda bilgi istediğini kaydetti.