Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hayat pahalılığı ödeneğinde yapılmak istenen düzenlemenin "gelir kaybı, yeni zamlar ve fakirleşme yaratacağını" savunarak, düzenlemeyi kabul etmediklerini belirtti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemeyi, “çalışanların cebine uzanma girişimi” olarak niteleyerek, “Bu adım ne ekonomiyi rahatlatır ne de hayat pahalılığını düşürür” dedi.

Ocak ayında ücretlerin belirlendiğini, vergi dilimlerinin buna göre düzenlenip, piyasanın buna göre fiyatlandığını ifade eden Maviş, şöyle devam etti:

“Şimdi kuralları bir anda değiştirmek, piyasada ikinci bir fiyatlandırma dalgası yaratacaktır. İşletmeler artan maliyet beklentisini önceden fiyatlara yansıtacak, tüm hizmetlerde ve temel tüketim kalemlerinde yeni zamlar kaçınılmaz olacaktır. Bunun faturasını yine maaşlı çalışanlar, emekçiler ve halk ödeyecektir.”

Hükümetin düzenlemenin "sürdürülebilirlik ve enflasyonu düşürme" amacını taşıdığını söylediğini ancak gerçeğin "tam tersi" olduğunu savunan Maviş, “Yılda iki kez ve altı aylık periyotlarla işleyen bir düzeni, hiçbir inandırıcı ekonomik veri ortaya koymadan bir anda değiştirmek açık bir iktisadi tutarsızlıktır. Bugün altı aylık yükü taşımakta zorlanan bir bütçenin, yarın dokuz aylık çok daha büyük bir yükü sorunsuz karşılayacağına kimseyi inandıramazsınız” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin doğrudan gelir kaybı yaratacağını ileri süren Maviş, “Son üç yılın verileri ortadadır. Bu tür bir uygulama hem yıllık gelirde kayıp yaratacak hem de bazı aylarda kayıp çok daha ağır hissedilecektir” dedi.

Verilecek artışın bir bölümünün vergi yoluyla geri alınacağını, geri kalan kısmının ise zamlar ve enflasyon karşısında eriyip gideceğini ileri süren Maviş, “Çalışanlara verilen değil, çalışanlardan geri alınan bir düzen kurulduğunu” iddia etti.

“Dışarıda savaş, petrol ve enerji krizi hayatı her geçen gün daha pahalı hale getirirken, içeride böylesi bir adım atmak akıl dışıdır” diyen Maviş, düzenlemenin, "baskıyı emekçinin sırtına yıkma tercihi" olduğunu öne sürdü.