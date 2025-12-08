Lefkoşa ve Girne şubeleriyle eğitimde fark yaratan Mavi Ufuklar Dershanesi, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayan Deneme Sınavı’yla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Alanında uzman akademik kadro ve deneyimli eğitim ekibiyle, öğrencilerin sadece bugünü değil, geleceğini de planlayan kurum; her öğrencinin potansiyeline ulaşması için birebir ilgi, güçlü rehberlik ve sistemli deneme programları sunuyor.

Sürekli Deneme Sınavları sayesinde öğrenciler hem kendilerini ölçme hem de gelişimlerini yakından takip etme fırsatı buluyor.

Mavi Ufuklar Dershanesi Yetkilileri, “düzenlenen deneme sınavlarının öğrencilerin sınav bilinci kazanmaları, eksiklerini görmeleri ve daha verimli bir çalışma programına yönlendirilmeleri açısından büyük önem taşıdığını” belirtmekte.

Öğle yemeği ve ulaşım hizmetleriyle de ailelerin güvenini kazanıyor.

Mavi Ufuklar Dershanesi, “Her çocuk doğru yönlendirmeyle başarır” inancıyla, öğrencilerin hayallerine giden yolu birlikte çiziyor.

Mavi Ufuklar — Geleceğe Açılan Güvenli Kapı!

📍 Lefkoşa & Girne Şubeleri

İletişim: 0533 838 00 40

0539 140 09 57

Haber Özlem Demircioğlu