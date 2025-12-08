Uluslararası Diplomatlar Birliği ve Lob'in International tarafından ikincisi düzenlenen, "Ülkeye Değer Katanlar" etkinliği, İngiltere Oxford'da yapıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, siyasi isimlerin yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve iş dünyasından kişiler ile liderlerin katılım gösterdiği etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değer katmış isimler aracılığıyla Kıbrıs gündemi ve geleceğine ilişkin değerlendirme ve görüşler de paylaşıldı.

Etkinliğin önemli bir bölümünü oluşturan 2’inci Uluslararası Değer Yaratanlar Ödülleri’nin (2. International Value Creators Awards) takdiminde Cumhuriyet Meclisi Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da ödüle layık görüldü.

Aldığı ödülden dolayı, ilgililere teşekkür eden Akpınar, Ada’daki yükseköğretimin başlangıç paydasını oluşturdukları ve 50’nci yılına doğru onurla yürüyen, kurucusu olduğu Girne Amerikan Üniversitesi’nin de öncü ve belirleyici rol oynadığı, stratejik değerdeki yükseköğretim alanının öznesinin akademi olduğunu kaydetti.