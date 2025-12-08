2025–2026 Öğretim Yılı Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 25 Aralık 2025-12 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sınav kayıtları 11-22 Aralık (her iki tarih dahil) tarihleri arasında sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav programları sınav merkezlerine başvuru yapılarak öğrenilebilir.

Dıştan Bitirme Sınav Merkezlerinin tam listesi şöyle:

“İlkokul Dıştan Bitirme-Atatürk İlkokulu/Lefkoşa, Ortaokul Dıştan Bitirme-Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu/Lefkoşa, Lise Dıştan Bitirme-Lefkoşa Türk Lisesi/Lefkoşa, Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme-Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi/Lefkoşa, Meslek Lisesi Dıştan Bitirme-Atatürk Meslek Lisesi/Lefkoşa, Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme-Haydarpaşa Ticaret Lisesi/Lefkoşa.”