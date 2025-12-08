Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, ülkenin “yolsuzluk, rüşvet ve sahtekârlık batağına battığını” ileri sürerek, erken seçim çağrısı yaptı.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in kendi atadığı bürokratların “rüşvet ve yolsuzluk” suçlamalarıyla tutuklandığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Yalınkaya, A nkara ziyareti sonrası Başbakan Üstel’in basına yansıyan açıklamalarını da eleştirdi.

Yalınkaya, gelişmiş ülkelerde devlet ciddiyetine sahip siyasilerin çevrelerindeki herhangi bir çalışma arkadaşlarının bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalması durumunda “Benim de sorumluluğum var” diyerek istifa ettiğini belirtti.

Yalınkaya, suça karışan herkesin tek tek yargılanması gerektiğini ve toplumun adalete olan güveninin tazelenmesinin zorunlu olduğunu da kaydetti.