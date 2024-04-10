Yunanistan Bağımsız Enerji İletim Operatörü (ADMİE) CEO’su ve Başkanı Manos Manusakis, Rum yönetiminin ADMİE’ye ait “Great Sea Interconnector” şirketine hissedar olmasına çok ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Manusakis, Güney Kıbrıs-Girit deniz altı elektrik enerjisi bağlantısı için ADMIE olarak, deniz altına kablo döşeyecek olan Nexans şirketine 1,4 milyar Euro ödediklerini belirterek Güney Kıbrıs’ın da ortak olmasına “daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduklarını” söyledi.

Güney Kıbrıs’ın yatırım ortaklığına karar vermek için talep ettiği maliyet-kar araştırmasına bugüne kadar soğuk duran ADMİE’nin, araştırmayı başlattığını ve ilk sonuçlarını Rum yönetimine Haziran ayında sunacaklarını kaydeden Manusakis kapsamlı araştırma sonucunun sonbahardan önce çıkmasının zor olduğuna işaret etti.

Mausakis Amerikan devlet fonu DFC’nin de “Great Sea Interconnector”e katılıma ilgi gösterdiğini söyledi ve proje için hissedar arayışını sürdürebilmeleri için Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) projeyi derhal daha önceki yükleniciden ADMİE’ye devretmesini istedi.

Manos Manusakis dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış temaslara İsrail devleti adına katılan İsrail Enerji Bakanlığı Genel Müdürlük yetkililerinin projenin Güney Kıbrıs-İsrail ayağı ile ilgili prosedürlerin hızlandırılmasını istediğini belirterek “İsrailliler, projenin ilerlemesinin İsrail hükümetinin birincil önceliklerinden olduğuna vurgu yaptı.” dedi.