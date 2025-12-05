Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ankara’da Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede KKTC gümrüklerinin modernizasyonu, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki lojistik ağının daha etkin hale getirilmesi konuları ele alındı.

Açıklamada ayrıca, iki bakanın KKTC’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak çeşitli başlıklar üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.