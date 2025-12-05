Küçük Kaymaklı’daki uyuşturucu madde tasarrufu meselesiyle ilgili tutuklananların sayısı altıya yükseldi.

Polis basın bültenine göre, 29 Kasım’da meydana gelen olayda önceden sokağa bırakılan şüpheli bir paketi almaya gelen Ş.E.K.(K-20), M.F.K.(E-19), E.K.(E-23) ve G.Y.(K-20) devriye halindeki polis ekibi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Pakette yapılan incelemede, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.(E-19) ve E.Y.S de (E-20) tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.