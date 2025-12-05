Girne ve Ercan Havalimanı’nda dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından W.C.’nin (E-25) evinde yapılan aramada söz konusu şahsın tasarrufunda toplam 600 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında ise, KKTC’ye giriş yapan Y.T’nin (E-25) üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara saptandı.

Meselelerle ilgili bahse konusu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.