Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu sabah Akçay-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen trafik kazasında şehit olan asker için taziye mesajı yayınladı.

Berova mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah Güzelyurt-Akçay Anayol’unda yaşanan ve askeri araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan toplam 12 kişinin yaralandığı kazada, yaralı bir askerimiz şehit olmuştur.

Şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.”