Maliye Bakanı Özdemir Berova, bakanlığına bağlı daireleri ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi'ni ziyaret eden Berova, şube personeli ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti, beklentilerini dinledi.

Berova, ziyareti esnasında incelediği ve edindiği bilgilere dayanarak, binanın halka hizmet noktasında yetersiz kaldığını, personel ve araç yönünden birtakım eksiklikler ve sıkıntılar yaşandığını, bunun da verilen hizmete olumsuz yansıdığını ancak çalışanların özverili çalışmalarının da göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Gelir ve Vergi Dairesi’nin ülke için önemli bir hizmet sunduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Berova, ülke genelinde tüm dairelerin eksikliklerinin kısa sürede giderilmesi, gereken yatırımların yapılarak Kıbrıs Türk halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet verme noktasında çağdaş bir yapıya kavuşturulması için çalışma başlatacaklarını belirtti.