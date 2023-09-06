Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun Larnaka’ya bağlı Makenzi’deki Kıbrıs Türk taşınmazlarıyla ilgili yeni planının, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nin tepkisine neden olduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Türk Taşınmazlarının Göçmen Olmayanlar Tarafından da İdare Edilmesinin Yasallaştırılması” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum İçişleri Bakanı'nın Larnaka’ya bağlı Makenzi sahilinde bulunan Kıbrıs Türk taşınmazlarının idaresiyle ilgili yeni planlamayı dün Göçmenler Komitesi'ne sunduğunu yazdı.

Sayıştay Başkanı'nın, Kıbrıs Türk taşınmazlarının yönetilmesiyle ilgili mevzuatın ihlal edildiğine dair ifadelerinin ardından ise milletvekillerinin çoğunun duruma tepki gösterdiğini kaydeden gazete, genel anlamda bölgede birçok büyük problem olduğunu, çünkü birçok mülkün ilgili izinler olmadan dönüştürüldüğünü, işletmelerin mülkleri hak sahibi göçmenlerden devren kiraladıklarını ve bunların birçoğunun da devlete borcu olduğunu ifade etti.

Bakanlığın planının, borçların işletmeler tarafından ödenmesini, mülklerde yapılan geliştirme faaliyetlerinin ruhsatlandırılmasını, bunun akabinde de yeni kira sözleşmeleri yapılmasını öngördüğünü kaydeden gazete, sözleşmelerin süresinin 10+10 yıl olacağını belirtti.

Sözleşmenin herhangi bir şartının (1987 yılından bu yana) ihlal edilmediği ve işletmenin iş hacminin sezonluk olduğu 3 durumda, kiranın piyasadaki kira bedelinin yüzde 30’u olarak belirleneceğini yazan gazete, 7 durumda (göçmen olan yöneticiler) kiranın yüzde 80 olarak belirleneceğini, geriye kalan 8 durumda da (göçmen olmayanlar) ise kiranın yüzde 100’ünün ödeneceğini ifade etti.

Sayıştay Başkanı'nın bu faaliyetlerin yasallığı konusunda ortaya bazı çekinceler koyduğunu yazan gazete, çünkü Kıbrıs Türk mallarının idaresiyle ilgili yasanın bu gibi taşınmazların göçmen olmayanlara kiralanmasını yasakladığını belirtti.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros ise yaptığı açıklamada, hükümetin ileriye gitmek istemesi durumunda, ya planın bazı maddelerini revize etmesi, ya da Kıbrıs Türk taşınmazlarının kiralanmasının yalnızca göçmen olmayanlarla ilgili olmaması için yasayı değiştirmesi gerektiğine işaret etti.

Böyle bir yasa tasarısının Göçmenler Komitesinde değil, işadamları veya milyarderlerle ilgili başka bir komitede görüşülebileceğini ifade eden Kettiros, göçmenler komitesinin göçmenlerin haklarını koruma misyonuna sahip olduğunu dile getirdi.