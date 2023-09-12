Başpiskopos Makarios’un portre-fotoğrafının uzun yıllardır Rum Başkanlık Sarayının salonunda asılı olduğu yerden kaldırılmasına, DİKO milletvekilleri Zaharias Kulyas ile Hristos Orfanidis’in tepki gösterdiği ifade edildi.

Kulyas ile Orfanidis’in konuyla ilgili olarak, birlikte imzaladıkları bir mektubu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e gönderdiklerini yazan Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı, Başpiskopos Makarios’un uzun yıllardır başkanlık sarayındaki şöminenin üzerinde asılı duran portre fotoğrafının son zamanlarda ortadan kaybolduğunu ve bu durumun birçok yorum ve soru işareti yanı sıra iki milletvekilinin de tepkisine neden olduğunu belirtti.

İki milletvekilinin mektupta fotoğrafın hemen yerine asılmasını istediğini yazan gazete, Kulyas ile Orfanidis’in Başpiskopos Makarios’un Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olduğunu ve fotoğrafının da Rum Yönetimi Başkanının diğer ülke ve devletlerin yetkilileriyle görüşmeler yaptığı yeri süslediğini belirttiklerini iletti.

Kulyas ile Orfanidis, Makarios’un ölümünden itibaren yerine altı başkanın daha geçtiğini ve bunların Başpiskoposun şahsına olan saygıyla, fotoğrafı kaldırmayı düşünmedikleri gibi, bunu hak ettiğinden başka bir yere taşımayı düşünmediklerini de ekledi.