Politis gazetesi, Lefkoşa Rum Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz akşam uzun saatler süren toplantısı kapsamında DİSİ tarafından sunulan, DİKO, EDEK ve ELAM tarafından desteklenen, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos, AKEL ve Ekologlar tarafından da ret oyu verilen, Makarios Caddesi’nin özel araçlara aşamalı olarak açılması yönündeki önerinin, oy çokluğuyla onaylandığı yazdı.

Bu öneriyle birlikte yalnızca yetkili araçlara ve toplu taşımaya erişim statüsünün de kısmen sonlandırıldığını yazan gazete, Bu kararın uygulamaya geçmesiyle birlikte özel araçların Makarios Caddesi’ne 07:00-21:00 saatleri arasında girişine izin verileceğini, bu saatler dışında kalan saatlerde mevcut düzenin (yetkili araçların geçişine) uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Lefkoşa Rum Belediye Meclisinin aldığı bu kararın hayata geçirilebilmesi için Polis Müdürlüğü'nün onayına gereksinim olduğunu yazdı.

Gazete iletişime geçtikleri Polis Müdürlüğü'nün “şimdilik açıklanacak bir şeyin olmadığı” yönünde kendilerine (gazeteye) açıklama yaptığını belirtti.

Gazete Lefkoşa Rum Belediyesi’nin, çevresel ve başka konularda finansman sağlayan Avrupa Birliği’nin de rızasını almaya çalışacağını çünkü bazı kişilerin mevcut düzenin değiştirilmesi durumunda AB’nin onay verdiği paranın geri alınabileceği uyarısında bulunduğunu da yazdı.