Haravgi “Kıbrıs Polonya’ya ‘Yelken Açıyor’” başlıklı haberinde Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacimanoli’nin AB Denizcilik konularından sorumlu bakanlarının gayriresmi konsey toplantısı için gittiği Polonya’nın Szczecin kentini ziyaret ettiğini ve kentte faaliyet gösteren denizcilik şirketlerinin armatörleriyle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Hacimanoli, toplantı çerçevesinde Yunanistan, Norveç ve İzlanda’nın denizcilik konularından sorumlu bakanları ile ikili temaslarda bulundu. İkili görüşmelerde Avrupa ve dünya denizciliğinin karşılaştığı zorluklar ve Rum Denizcilik Müsteşarlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığında alacağı inisiyatif ve faaliyetler ele alındı.

Hacimanoli, Polonya’nın Szczecin kentinde faaliyet gösteren armatörlerle, filolarındaki gemilerin Rum bayrağı/bandırası altına girmesi perspektiflerini görüştü. Gazetenin haberine göre, "Armatörler Rum Denizcilik Müsteşarlığı ile aralarındaki iş birliğini güçlendirmeye ilgi gösterdi".