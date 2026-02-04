Mağusa Kadın Merkezi Derneği’nin (MAKAMER) başkanlığına Pelin Üretici seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılan Genel Kurul'da yetkili organların belirlenmesinin ardından görev bölümüne gidildi.

Yapılan seçim sonucunda MAKAMER’in yeni dönem başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları şu şekilde belirlendi:

“Başkan Pelin Üretici; Asbaşkan Sıdıka Özdoğan. Yönetim Kurulu: Genel Sekreter Betül Akilhoca; Mali Sekreter Hatice Atarkan, Serap Akalınlar, Filiz Tayfun, Tijen Coşar, Çimen Gaziasker, Ersel Ernur, İffet Sarper, Merve Aktu; Yedek Üyeler: Burcu Okur, Hiybeti Kadı Evginel, Şenay Eyüpoğlu; Denetleme Kurulu: Eda Can, Hanife Mert, Hasret Kabadayılar; Yedek: Aycan Özüşen; Disiplin Kurulu: Dr. Katayon Kobat, Mübeccel Batıbeniz, Asya İlktaç. Yedek: Gülderen Çolak.”