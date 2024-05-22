KKTC Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden, son günlerde süt ve et fiyatlarındaki artışlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erden, Suudi Arabistan’da çektiği fotoğraflarla birlikte yaptığı açıklamada, Avrupa’dan ithal edilen peynirlerin KKTC'den gönderilen peynirlerden çok daha ucuza satıldığını belirtti.

Rekabet Gücümüzü Kaybettik

Erden, hem iç hem de dış piyasada rekabet gücünü tamamen kaybettiklerini ifade ederek, "Son iki yılda dünya genelinde çiğ süt fiyatları düşerken, KKTC'de sütün litre fiyatı döviz bazında 40 centten 60 cente çıkmıştır. Bu durum, üreticilerimizin Avrupa’dan gelen ürünlerle rekabet edememesine neden oluyor" dedi.

Hayvancılara Sağlanan Teşvikler

Açıklamasında, hayvancıların yılbaşından bu yana aldıkları zamları ve teşvikleri detaylandıran Erden, “Devlet %23 hayat pahalılığı açıkladı ve Haziran ayında maaşlara yansıyacak. Ancak hayvancılar bu artışı peşin aldı. 15 Ocak'ta %14 zam aldılar, 15 Mayıs'ta da %9,11. Yani son 4 ayda toplam %23,11 artış aldılar. Ayrıca, yılbaşından bu yana sattıkları canlı hayvan fiyatları %100'den fazla arttı" dedi.

"Hayvancıların Eylemi Derhal Son Bulmalı"

Erden, hayvancıların aldıkları teşvik ve desteklere rağmen eylem yapmalarını eleştirerek, "Hiçbir haklı ve makul gerekçeleri olmamasına rağmen, eylem yapıyorlar, yakıp yıkıyorlar, devlete meydan okuyorlar. Kamuoyu desteğini bulamadıkları için birkaç sendika ve muhalif siyasetçiden medet umuyorlar" dedi. Bu tür vandalizmin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erden, eylemlerin derhal son bulması gerektiğini belirtti.

"Halkın Alım Gücü Düşüyor"

Erden, yüksek süt ve et fiyatlarının halkın alım gücünü olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Halk, dünyanın en pahalı sütünü ve etini alıyor. Gariban kesim çocuklarına süt içiremez, peynir yediremez halde. Rum tarafında et market rafında 300 lira, bizde mandrada canlı hayvan fiyatı 300 lira" diyerek durumu özetledi.

Döviz ve Yem Fiyatları

Döviz kurunun son 3 aydır stabil hale geldiğini ve yem hammadde fiyatlarının sabit veya düştüğünü belirten Erden, “Hayvancıların %98'i kendi yemini kendisi yapar. Binboğa’dan yem alan yok denecek kadar az. Bu durum göz önüne alındığında, hayvancıların fiyat artışlarına gerekçe göstermeleri doğru değil" dedi.

Mahmut Erden'in açıklamaları, KKTC'deki süt ve et fiyatlarındaki artışların arkasındaki dinamikleri gözler önüne sererken, hayvancıların eylemlerine karşı sert eleştiriler içeriyor. Kamuoyunun takdirine sunulan bu açıklamalar, önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.