Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmaktan tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İskele Kaza Mahkemesi'nde görülen davada, zanlıların sekiz gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

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G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmış, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı. Araçta birçok harita ve tapu yanında bazı evraklar da tespit edilmişti.