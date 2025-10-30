Gazimağusa’da bir şahsa ait aracın üzerine akaryakıt döküp, araca ölüm tehdidi yazılı karton bırakmakla suçlanan S.K.(E-22) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün gece saat 22.30’da meydana gelen olayda, bir apartmanın önünde park halinde bulunan bir araca, kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından kasten akaryakıt dökülmesi sonucu aracın boyası zarar gördü. Ayrıca üzerinde ölüm tehdidi yazılı bir karton, aracın sol ön sileceğine bırakıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K., tespit edilerek tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Beyarmudu’nda 292 miligram alkollü olan E.F.(E-42), kamuya açık yerde bağırarak rahatsızlık vermekten suçüstü tutuklandı.

- Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket eden şahıslara yasal işlem

Dipkarpaz’da Zaferburnu mevkiinde, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta, N.T.(E-19) ve H.A.A’nın (E-20) yetkili makamdan alınmış su ürünleri avcılık izni olmadığı halde, tekneyle ağ kullanarak kanunsuz avlandıkları Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan üç tutuklu

Lefkoşa’da dün şüpheli olarak görülen H.U.Ç’nin (E-20) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Y.E.A.(E-21) ile U.K.(E-21) tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- Hırsızlık malını alan şahıs tutuklandı

Yeniboğaziçi'nde boya çalınmasıyla ilgili olayda bir kişi daha tutuklandı.

Yeniboğaziçi’nde, 9 Ekim’de meydana gelen olayda, zanlı S.A.(E-35) ve N.S.(E-51), bir şahsa ait evin avlusuna izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, bahçede muhafaza edilen ve her biri 15 kilogram olan toplam beş bidon dış cephe boyasını çaldıkları tespit edilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada Gazimağusa’da Z.K’nin (E-60) bahse konu boyaların hırsızlık olduğunu bilmesine rağmen tasarrufuna alarak, hırsızlık malını kabul ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs da tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.